Colera: è allarme in Italia, attivati i protocolli di sicurezza

L’allarme colera torna in Italia, dopo una caso di positività alla malattia in Sardegna. L’uomo, un anziano residente nel Comune di Cagliari, sarebbe risultato con la malattia dopo un ricovero di cinque giorni in ospedale. Come detto dallo stesso malato, non avendo viaggiato all’estero per lui è inspiegabile dire come ha contratto il pericoloso virus, che dall’isola sarda mancava da ben cinquant’anni.

Dopo il caso in Sardegna, allarme colera in Italia

Davanti al fatto avvenuto in Sardegna, il Governo italiano avrebbe già attivato tutti i protocolli di sicurezza al fine di tracciare e soprattutto contenere la malattia. Come detto dal Ministero della Salute, “la malattia mancava in Italia da decenni”. Eppure, oggi, è un fatto come il virus sia tornato a fare capolino nella Penisola, peraltro in una zona dove l’Estate è attivissimo il sistema turistico.

La vicenda del colera in Sardegna

Torniamo ai fatti, dove la Regione Sardegna deve fare i conti con il colera a distanza di cinquant’anni dall’ultima volta. A far riscontrare i sintomi della gravosa malattia, come sappiamo, un anziano signore di Arbus, Comune nella provincia del Medio Campidano. Da diversi giorni, il malato è ricoverato all’interno del reparto Malattie Infettive dell’dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Le condizioni del malato di colera

Dopo che i medici, tra lo stupore generale, hanno rintracciato la positività del colera nell’uomo, il paziente è stato ricoverato. Le sue condizioni, al momento, sono stabili e in via di miglioramento. Il paziente non ha saputo fornire elementi su dove si possa essere contagiato, con il Ministero della Salute che già ha iniziato a fare i tracciamenti effettuati dallo stesso malato prima del suo ricovero. In tale modo, infatti, si potranno evitare altri contagi nella Penisola e soprattutto cercare di rintracciare il luogo da dove è partita la gravosa infezione intestinale, capace di disidratare gli uomini.