Collegamento Pomezia-Ostia: il consiglio comunale approva la mozione presentata da FdI

È stata approvata dal consiglio comunale di Pomezia, all’unanimità dei voti, la mozione presentata dai consiglieri di opposizione Mario Pinna e Alessandro Stazi in merito all’incremento trasporti tra Pomezia, Torvaianica e Ostia.

I due consiglieri di Fratelli d’Italia nella loro mozione, presentata lo scorso 4 ottobre e discussa e approvata nella seduta di ieri, hanno presentato una serie di problematiche e di proposte, che hanno portato a deliberare il consiglio tre punti: il primo è la “promozione di una conferenza dei servizi (o un tavolo di lavoro), con le Istituzioni deputate alla “viabilità e al trasporto pubblico” della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, allo scopo di individuare una soluzione congiunta, atta a rendere fattibile la proposta enunciata con la presente mozione“.

Il secondo è quello di “prendere atto, con obiettività e lungimiranza, che in caso di soluzione positiva, si consentirà ai cittadini pometini di poter raggiungere in tempi più brevi, tramite Ostia, altre località di interesse personale, oppure il proprio eventuale luogo di lavoro nel comune di Roma Capitale, senza dover per forza utilizzare i mezzi propri, oppure ancora, per esempio, dare la possibilità ai giovani studenti pometini di poter frequentare le scuole superiori di Ostia e/o di Roma, senza dover fare un lunghissimo ed inutile giro della S.S. 148 Via Pontina, peraltro spesso bloccata”.

L’ultimo impegno del consiglio è invece quello di “valutare e considerare, nella fattispecie, i vantaggiosi benefici che si conseguirebbero con il sicuro miglioramento economico per le strutture ricettive e per le varie attività commerciali presenti sul territorio, dovuto, essenzialmente, all’indubbio incremento dei turisti e dei visitatori che arriverebbero direttamente da Ostia (Roma), sia sul lungomare di Torvaianica e sia allo “Zoomarine”, senza dover cambiare mezzo di trasporto”.

“Si tratta – spiegano soddisfatti i due consiglieri – di una vittoria per i cittadini, che con un rafforzamento del collegamento tra Pomezia, Torvaianica e Ostia potranno evitare le lunghe odissee a cui ora sono costretti per percorrere pochi chilometri. Purtroppo, a causa delle poche corse e della mancanza di coincidenze, spesso per raggiungere Ostia da Pomezia con i mezzi pubblici occorrono più di due ore. Vogliamo che questo problema sia risolto una volta per tutte”.