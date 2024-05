Colpo alla clinica San Feliciano di Roma: ladri portano via gioielli e soldi

Furto alla Casa di Cura San Feliciano di Roma: ladri portano via soldi e gioielli dalla struttura sanitaria della Val Cannuta.

I ladri non si fermano a Roma. Dopo le abitazioni e i negozi, un gruppo di malviventi ha tentato un colpo inusuale nella zona di Val Cannuta: ignoti avrebbero svaligiato la clinica e casa di cura San Feliciano. I soggetti si sarebbero introdotti nella struttura in maniera di non essere individuati dal personale sanitario e tantomeno i mezzi di videosorveglianza, puntando la zona dov’erano riposti gioielli preziosi e soldi.

Furto alla clinica San Feliciano di Roma

Come raccontato da Il Corriere della Sera, i ladri si sono presentati nella famosa villa della famiglia Paganini a Roma. I soggetti, probabilmente incappucciati, avrebbero fatto irruzione nella struttura muniti del materiale per aprire la cassaforte. Erano muniti di una bombola e una fiamma ossidrica, che avrebbero poi messo in azione per aprire la struttura di sicurezza e poter prelevare tutti gli oggetti di valore al suo interno.

Le indagini sul furto di Roma

La Polizia di Stato è intervenuta subito sul posto, come ha ricevuto la segnalazione del colpo alla casa di cura romana. Come stanno evidenziando le indagini effettuate dagli investigatori, nessuno sarebbe riuscito a vedere i ladri in azione. Si presume che al colpo abbiano partecipato almeno tre persone, anche per i materiali trasportati nella struttura per effettuare il grosso furto. I soggetti in azione, da quello che sembra, non sono stati rilevati nemmeno dalle videocamere utilizzate per la videosorveglianza dello spazio.

La Polizia Scientifica sta indagando all’interno della struttura, alla ricerca di tracce che possano condurre ai ladri delle scorse ore. Secondo i primi rilevamenti, non sarebbe stato possibile individuare nemmeno tracce di scarpe, in una situazione che però potrebbe cambiare con il passare dei minuti. Gli agenti di Polizia, inoltre, stanno cercando di capire se il posto fosse sorvegliato da un servizio di vigilanza fisso nelle ore notturne, al fine di capire meglio le dinamiche attorno al colpo.