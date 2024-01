“Con Mollica o Senza” sbarca a Roma, terzo locale per Steven Basalari e Donato De Caprio: trepida attesa

Con Mollica o Senza ha annunciato una nuova apertura in Italia, proprio a Roma: ecco in quale zona sorgerà lo store.

Con Mollica o Senza apre a Roma. La famosa catena di street food, diventata famosissima a Napoli, ha deciso di aprire il proprio terzo store all’interno della Città Eterna. Le stories hanno fatto diventare questo marchio famossimo in Italia, con i turisti che visitano Napoli o Milano – città del secondo store – anche per assaggiare i deliziosi panini di Donato De Caprio.

La nuova apertura di “Con Mollica o Senza” a Roma

L’annuncio della nuova apertura di “Con Mollica o Senza” è arrivata sui social network, dove Donato De Caprio e il socio Steven Basalari hanno annunciato l’imminente apertura della loro attività imprenditoriale nella Città Eterna. Il marchio è cresciuto molto nell’ultimo periodo, portandolo ad aprire un altro store in una grande città d’Italia: la Capitale della moda, Milano.

La delizia dei panini di “Con Mollica o Senza”

Come visto in questi mesi tra Instragram e TikTok, “Con Mollica o Senza” ha saputo incantare il proprio pubblico con deliziosi panini per la propria clientela. Se i panini del signor Donato fanno venire l’acquolina in bocca vedendo solo i video o i brevi reels da pochi secondi, la magia dei formaggi, le salse e i salumi italiani vi attendono nel locale che gestisce, con la costruzione degli storici panini all’italiana.

Dove aprirà a Roma

La nuova apertura di Roma avverrà nel cuore del Centro Storico. Infatti l’attività come menziona CiboToday in anteprima, aprirà i battenti a piazza di Pietra 62, ovvero a poca distanza da via del Corso e soprattutto da Palazzo Montecitorio. Un punto dove qualunque turista può fermarsi senza problemi, trovandosi anche relativamente vicino ad aree cittadine come i Fori Imperiali, piazza Navona, la Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

L’idea dei gestori del locale con l’apertura romana

Dopo il successo enorme sui social, per la nuova apartura Donato e Steven hanno pensato a una location prestigiosa. Come si vede nella mappa di Google Maps, l’attività riesce a emergere anche tra due importanti monumenti capitolini, come lo sono il Pantheon e la Fontana di Trevi. Due monumenti, dopo il Colosseo, tra i più visitati e visti dai turisti che vengono a passare le vacanze romane.

Un’attività commerciale all’avanguardia per il cliente

L’attività di “Con Mollica o Senza” andrà a rinnovare piazza di Pietra, dove peraltro già si trovano importanti uffici della Capitale. Il locale, che un tempo era uno storico bar nella zona del Centro Storico, rimarrà nella sfera della ristorazione, affacciandosi però oggi a quello che è lo street food tanto amato dai giovani della Generazione Z e gli adulti.

L’attività sarà moderna e all’avanguardia, con quattro posizioni di lavoro all’interno del locale per servire i numerosi clienti che sono previsti all’interno di questo store. Un metodo, per intenderci, che punta a ridurre anche la possibilità di lunghe code per essere serviti.