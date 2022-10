Concerti a Roma a ottobre e novembre 2022: tutti gli artisti e gli eventi, biglietti, prezzi e le date

Si apre la stagione dei concerti a Roma. Da Irene Grandi, Dargen D’amico a Marco Mengoni: tanti i cantanti che si esibiranno nella Capitale a ottobre e a novembre. Ma non solo cantanti italiani, ci saranno anche artisti internazionali come James Taylor. Affrettati a prendere i biglietti! Scopriamo insieme tutti gli artisti che saranno in concerto a Roma in questi mesi.

Concerti a Roma a ottobre 2022

Ottobre si apre con tantissima musica. Si parte il 10 ottobre con Irene Grandi al Teatro Olimpico e con Slow Magic a Largo Venue. Il 13 ottobre ci sarà invece Dargen D’amico a Ciampino all’Orion. A seguire, il 14 ottobre Nayt sempre all’Orion; il 14 ottobre Yellowjackets al Cross Roads Live Club; il 15 ottobre Eric Steckel si esibirà al Cross Roads Live Club.

Sempre il 15 ottobre Gaia Gozzi si esibirà all’Atlantico Live; il 15 ottobre tornerà Nayt con una seconda data all’Orion. Il 18 ottobre Macy Gray sarà al Teatro Brancaccio; il 19 ottobre Sangiovanni al Palazzo dello Sport; il 21 ottobre Annalisa Scarrone a Largo Venue; il 21 ottobre Marco Mengoni torna al Palazzo dello sport e il 22 ottobre sarà di nuovo al palazzo dello sport con una seconda data.

Il 23 ottobre Bresh all’Orion e il 26 ottobre ci sarà Afghan Whigs (the) a Largo Venue. Il 30 ottobre James Taylor torna in Italia all’Auditorium Parco della Musica – Sala S.Cecilia. Il 31 ottobre Gigi d’Alessio sarà all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia.

Concerti a Roma: novembre 2022

Novembre si apre con Antonello Venditti all’Auditorium Parco della Musica – Sala S.Cecilia il primo novembre; ci sarà anche Cesare Cremonini al Palazzo dello Sport con 4 date: 1-2-4-5 novembre ; il 4 novembre tornerà Baby K all’Orion e l’8 novembre Biagio Antonacci al Palazzo dello sport.

Il 9 novembre Alex W si esibirà all’Atlantico, mentre Biagio Antonacci sarà al Palazzo Dello Sport con una seconda data. Il 10 novembre Paky all’Atlantico e Stereolab all’Orion. L’11 novembre Anvil sarà al Traffic live club. Il 12 e 13 novembre i Me Contro Te saranno al Palazzo dello sport.

Anche i Negramaro si esibiranno il 13 e 14 novembre all’ Auditorium Parco della Musica e il 13 novembre Steve Hackett sarà invece all’Auditorium Conciliazione.

Ecco tutti gli altri artisti che si esibiranno a Roma a novembre:

Kodaline

La Rappresentante Di Lista

Highsnob

Destrage

Volbeat

Iannis Xenakis

Luigi Strangis

Capo Plaza

L’orchestraccia

Luchè

Daniele Silvestri

Finntroll

Villabanks

Maurizio Carucci

Salmo

Verdena

Per biglietti e info visita il sito Ticketone.