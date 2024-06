Condannato per la morte della sua amante, giustiziato David Hosier: “Sono innocente”

È stato giustiziato stamattina il 69enne David Hosier. Alle 3 e 11 di stamattina – ora italiana – il 69enne è stato dichiarato morto dopo che gli è stata somministrata la dose letale di 5 grammi di pentobarbital nella prigione di Bonne Terre, in Missouri.

La condanna alla pena di morte nel 2013

Hosier era stato condannato alla pena di morte nel 2013 per aver ucciso nel 2009 la sua ex amante, Angela Gilpin, 43enne e madre di due figli. La donna aveva frequentato il 69enne, quando si era separata dal marito. Poi, però, quando aveva deciso di far funzionare il suo matrimonio, aveva lasciato Hosier che si era infuriato.

Il ritrovamento dei cadaveri dell’ex amante del 69enne e del marito

Il 29 settembre del 2009 i corpi senza vita della 43enne e del marito Roland, 61enne, sono stati trovati da un vicino di casa. Per i due omicidi è stato ritenuto colpevole il 69enne anche se quest’ultimo si è professato innocente fino alla fine, sostenendo anche la mancanza di prove, compresa quella del Dna che lo legasse ai fatti.

All’uomo è stata respinta la richiesta di clemenza

Per Hosier il governatore Micheal Parson Parson ha respinto la richiesta di clemenza. A nulla sono servite anche le firme raccolte, nell’imminenza dell’esecuzione da parte di attivisti contro la pena di morte. E il 69enne è stato giustiziato mentre il suo consigliere spirituale gli teneva la mano sulla spalla continuando a pregare per lui.

Quest’anno l’esecuzione di Hosier è la seconda in Missouri, la settimana negli Stati Uniti, mentre è la 99esima da quando lo Stato ha ripreso le esecuzioni nel 1989.