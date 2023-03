Conosce un uomo sull’app di incontri, lui la picchia e gli brucia la casa

Conosce un uomo sulle chat di incontri online, lui la picchia e gli brucia la casa. E’ il brutto epilogo di una relazione nata sui social network, dove una donna è finita nella morsa di un uomo che la perseguitava e non gli dava più pace. Continui messaggi, telefonate. Poi tantissime botte, che arrivano con l’epilogo più drammatico: la casa della donna, una 46enne di Padova, data alle fiamme, probabilmente con l’intenzione di uccidere la stessa vittima.

Conosce il proprio persecutore sulle chat online

La donna aveva conosciuto il proprio carnefice pochi mesi prima, iniziando una relazione che si poteva definire agli inizi. Ma è bastato poco perché l’uomo mostrasse il proprio volto, fatto di violenza e soprattutto mancanza di rispetto verso le donne. Ecco perché la vittima, dopo aver visto la follia del soggetto, ha deciso di denunciarlo e chiedere aiuto alla polizia per le continue molestie ricevute. Dopotutto, da quello che si poteva considerare l’ex compagno, arrivavano solo botte e continue minacce di morte.

Una follia dell’uomo che non veniva tenuta a freno da nulla. La ragazza per denunciarlo, ha visto addirittura andare in fiamme la propria casa. Ecco perché la polizia, constatando la pericolosità del soggetto dopo aver letto i suoi messaggi e ascoltato i suoi messaggi vocali, ha deciso addirittura di trasferire la donna in un posto segreto e sicuro, oltre che offrire protezione alla famiglia della vittima. Chi ha optato per tale scelta, non ci aveva visto male per nulla.

La casa data alle fiamme

Infatti, l’uomo per ripicca contro l’ex compagna e probabilmente con l’intenzione di ucciderla, ha deciso di dare alle fiamme l’abitazione della donna. Un soggetto che non era nuovo a situazioni del genere. Infatti, le Forze dell’Ordine avevano evidenziato come “il soggetto già in passato aveva tenuto simili comportamenti in altre relazioni amorose”. Mentre la donna è stata portata in un posto segreto per garantire la sua incolumità, l’uomo, 42enne, è stato raggiunto da una misura cautelare.