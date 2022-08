Controesodo estivo, oggi 27 agosto giornata da bollino rosso: strade da evitare e percorsi alternativi

Vacanze finite per molti italiani ed è tempo di fare rientro a casa. In particolare gran parte del controesodo di quest’estate si registrerà in questo weekend che si preannuncia critico dal punto di vista del traffico. Già oggi infatti, sabato 27 agosto, si preannunciano livelli di traffico sopra le soglie di allerta: ecco dunque tutte le strade da evitare.

Traffico autostrade oggi e domani 27 28 agosto

In particolare la giornata di oggi, sin dalle prime ore del mattino, è stata contrassegnata con il bollino rosso. Traffico si registrerà pertanto, come anticipato già in questo articolo, per tutte le prossime ore ad eccezion fatta per le ore serali nelle principali arterie autostradali. Domani, 28 agosto, la situazione si ripeterà: traffico intenso è atteso sia al mattino che al pomeriggio.

Le strade alternative

Sul fronte della viabilità estiva è stato redatto il piano della mobilità 2022. A questo link è possibile ad esempio consultare i percorsi alternativi nel nord Italia in caso di circolazione intensa. Di seguito anche il dettaglio del centro Italia e della parte meridionale.

Previsioni traffico agosto 2022

Quali saranno le altre date critiche? Traffico intenso – bollino rosso – anche per lunedì 29 al mattino. Moderato invece il quadro per le ore pomeridiane. Gli ultimi giorni di agosto invece non presenteranno particolari criticità.

Controesodo settembre

Per quanto riguarda settembre queste le date da tenere sott’occhio considerando gli ultimi vacanzieri della stagione. Per le partenze da bollino giallo saranno il 2-3-4 settembre così come il 9 e l’11; per il controesodo infine sabato 3 e domenica 4 da bollino rosso e poi domenica 11.