Controller PS4 toglie i calcoli renali: operazione chirurgica di successo

Un Joystick, come veniva chiamato fino a qualche anno fa. Si tratta di un controller esattamente come quelli usati per giocare con le più note consolle, come la PS4. Con qualche modifica rispetto alla funzione, ovviamente. Cosa c’entra? Il 23 luglio scorso l’Ospedale Mauriziano di Torino ha pubblicato le prove del primo intervento eseguito nel nostro Paese mediante un braccio meccanico guidato da un controller PlayStation.

Il rivoluzionario intervento con il robot ILY

Sì, è proprio lui, il celebre controller della Sony. E lo dice proprio l’ospedale di torinese. Al fine di risolvere un problema di calcolosi renale complessa in un paziente cinese di 51 anni, il dottor Roberto Migliari, Direttore della Urologia del Mauriziano, ha operato utilizzando il nuovo Robot ILY. Il braccio meccanico è stato progettato esclusivamente per la chirurgia endoscopica. Così il dottor Migliari: “ILY presenta un braccio multifunzione che guida con estrema precisione uno strumento endoscopico flessibile all’interno delle vie urinarie fino a localizzare il calcolo. Una volta raggiunto possiamo polverizzarlo con il nuovo potente super laser pulsato, già recentemente utilizzato per la chirurgia della prostata”. Lo strumento, flessibile, prima veniva comandato manualmente. Ora invece viene teleguidato dal noto joystick della PlayStation, il quale comunica con il robot consentendo così all’endoscopio di muoversi con precisione millimetrica. Il tutto mentre la postazione del chirurgo che lo gestisce rimane in sicurezza lontano dalle radiazioni X, necessarie per mostrare il percorso da seguire.

Così il dg del Mauriziano, dottor Dall’Acqua: “Un altro passo avanti verso il futuro”

“Un altro passo avanti verso il futuro con lo scopo di modernizzare sempre più la tecnologia utilizzata all’ospedale Mauriziano“, dichiara il Direttore Generale, il dottor Maurizio Dall’Acqua. Ma da oltre 40 anni il Mauriziano costituisce già un centro di riferimento per la diagnostica metabolica e la terapia medica della calcolosi urinaria. Ciò grazie alle strette sinergie che esistono tra la Nefrologia, diretta dal dottor Corrado Vitale, che è un importante centro di riferimento nazionale per alcune forme di calcolosi rare. E la collaborazione con il Laboratorio Analisi (diretto dal dottor Domenico Cosseddu), fondamentale nelle individuazione delle sostanze di cui sono fatti i calcoli. Infine l’Urologia (diretta dal dottor Roberto Migliari), braccio armato della lotta alla calcolosi urinaria e che in questi ultimi anni è diventata centro di riferimento a livello nazionale per la chirurgia mini-invasiva della litiasi urinaria.