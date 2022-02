Controlli a tappeto sul litorale: si fingeva un circolo culturale con oltre 100 persone all’interno

Fine settimana intenso per i controlli e le forze dell’ordine su tutto il litorale della Regione, in particolar modo presso i comuni di Fiumicino, Fregene, Passoscuro e Aranova. Le operazioni sono state effettuate per prevenire episodi di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non solo problemi legati al traffico di stupefacenti, ma ancora persistono locali che non rispettano la normativa anti-Covid, oltre a quelli che non prendono le dovute precauzioni per la sicurezza di lavoratori e clienti. Il bollettino di questo fine settimana segnala la chiusura di due locali a causa del mancato rispetto delle regole.

Leggi anche: Controlli anti Covid, chiuso un ristorante a Tor Marancia: 5 persona sanzionate

I controlli sul litorale

Gli agenti del commissariato Fiumicino hanno controllato in totale 376 persone, 115 veicoli e 11 esercizi pubblici. Il bollettino dei controlli si è concluso con la denuncia di 2 persone per reati inerenti gli stupefacenti. Ed 1 per reato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e pubblici esercizi. Inoltre, durante i controlli gli agenti hanno disposto la chiusura di 2 locali per violazioni alla normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid 19.

Leggi anche: Pioggia di controlli a Roma: negozi chiusi e sanzioni maximulte

Chiusi due locali

Nello specifico, in uno dei due, e precisamente in un circolo culturale fittizio, frequentato da oltre 100 persone, sono state anche rilevate gravi carenze in ambito di sicurezza. Si sono rilevati, tra le altre cose, l’assenza di sistemi antincendio, la mancata predisposizione delle uscite di emergenza, così come l’assenza di dispositivi di soccorso.