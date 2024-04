Controlli ad alto impatto a Latina e Terracina: in campo anche i mezzi aerei | FOTO

Servizi straordinari di controllo del territorio a Terracina. In campo tutti i corpi di Polizia, multe e denunce: effettuate verifiche anche sulle attività commerciali. Il bilancio delle attività di verifica.

Giornata di controlli ieri a Terracina teatro di un servizio cosiddetto ad “alto impatto” delle forze dell’ordine. Un’attività che ha visto impegnati i poliziotti della Questura di latina, i Militari della Guardia di Finanza di Terracina (LT) nonché gli agenti della polizia locale di Terracina e le unità di volo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma provenienti da Pratica di Mare.

Il bilancio dei controlli a Terracina del 6 aprile della Polizia di Stato

Nella circostanza sono stati effettuati vari posti di controllo che hanno consentito di identificare 294 persone, delle quali con 44 pregiudizi di polizia e controllare 220 veicoli con accertamento di 3 violazioni al codice della strada ed elevazione delle relative sanzioni. Nel solco delle attività volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, è stata poi verificata la regolarità di cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale: in particolare sono stati controllati 8 soggetti, risultati tutti regolari.

Con personale specializzato, sono poi state effettuate verifiche e controlli ad alcune attività commerciali, che non hanno fatto emergere irregolarità. Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, estesa di recente anche alla Citta di Terracina è volta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, anche nelle aree più sensibili e periferiche. Questo, nel complesso, il bilancio di quanto operato da parte della Polizia di Stato.

Servizio ad alto impatto dei Carabinieri a Terracina

Per quanto riguarda i Carabinieri impegnati nelle operazioni, scattate attorno alle 7.00 di ieri, sabato 6 aprile, i Miliari hanno controllato 65 soggetti e 55 veicoli, elevando 3 sanzioni per violazione al codice della strada per un totale di euro 242,10. Inoltre sono stati controllati 4 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Denunciati anche papà e figlio per una rissa (che ha visto però protagonista soltanto il genitore, ndr), nel corso della quale è stato esploso anche un colpo d’arma da fuoco. Qui tutti i particolari.

I controlli del NAS

Il personale del NAS ha invece attenzionato 2 esercizi commerciali. Al termine dei controlli i Militari hanno contestato la violazione di cui all’art. 6 comma 7 d.lgs. 193/2007 per “carenze nei requisiti igienico-sanitari” e segnalato, alla competente ASL per non conformità strutturali e gestionali e per eventuali contestazioni in esito alle verifiche documentali a un cittadino classe 90 residente a Fondi (LT), in qualità di titolare di una ditta individuale di cornetteria con sede in Terracina, e a un cittadino classe 89 residente a Terracina (LT), amministratore unico di un bar con sede in Terracina.