Controlli nel Centro Storico di Roma, fermato giro di crack ed ecstasy all’Esquilino

Proseguono i controlli dei Carabinieri all’interno del Centro Storico di Roma, al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza per i cittadini e il decoro della zona. Nelle ultime ore, i militari hanno arrestato diversi soggetti, che si erano resi protagonisti dello spaccio di droga tra le zone capitoline dell’Esquilino e il Rione Monti. Altri fermi arrivati per violenza domestica e guida senza patente.

I controlli, anche anti-droga, nel Centro Storico di Roma

I Carabinieri del Gruppo di Roma nelle ultime 48 ore hanno intensificato i servizi di controllo e prevenzione nell’area del centro storico che hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre 6. Tra i tre arrestati, c’è un uomo di 46 anni che all’atto del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma per il reato di maltrattamenti in famiglia, ed è stato arrestato e condotto a Regina Coeli.

Il fermo del pusher a via Cavour

Un uomo di 56 anni, controllato in strada, da una visione alla banca dati è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 9 mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio, per cui è stato tradotto presso la casa circondariale di Rebibbia.

Un secondo soggetto di 32 anni è stato arrestato, nei pressi di via Cavour, per spaccio e detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack a un acquirente, mentre un’altra dose della medesima sostanza stupefacente gli è stata trovata in tasca assieme a sei pasticche di ecstasy.

Le persone denunciate durante i controlli

Sono sei i denunciati, di cui un uomo di 38 anni, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, fermato alla guida di un’auto, privo di patente di guida poiché revocata nel 2020. Poi un 41enne è stato riconosciuto da un turista quale autore del tentato furto del proprio portafogli, mentre viaggiava in metropolitana.

Il contrasto ai furti nel Centro Storico e in Metro

Poi un uomo di 38 anni trovato in possesso di sette smartphone e tre tablet rubati. Una donna di 18 anni, indicata dalla vittima quale autrice del furto del proprio portafogli mentre viaggiava in metropolitana. Un ragazzo di 15 anni, trovato in possesso di varie dosi di “hashish”. Un uomo di 23 anni già sottoposto ad avviso orale dal 2020, è stato fermato alla guida di un’auto, privo di patente di guida poiché mai conseguita.

Poi due titolari di ristoranti, uno per mancanze strutturali e un altro per irregolarità sulla comunicazione di inizio attività.