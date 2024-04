Controlli per Pasqua a Colleferro: Carabinieri fermano ubriaco al volante e bloccano i furti in appartamento

Controlli dei Carabinieri all’interno del territorio comunale di Colleferro, in provincia di Roma: l’esito dell’operazione.

Controlli capillari sulla zona di Colleferro. E’ quello che è accaduto durante la giornata di Pasqua, quando i Carabinieri si sono mobilitati in tutti i quadranti della cittadini per effettuare degli approfonditi monitoraggi. I militari dell’Arma sono intervenuti in diverse situazioni, dando priorità principalmente al contrasto dei reati predatori dentro gli appartamenti, la sicurezza stradale e il contrasto alle persone in balia di alcolici o sostanze stupefacenti al volante.

I controlli dei Carabinieri a Colleferro: l’operazione

A operare sono stati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con l’obbiettivo di combattere ogni forma d’illegalità e garantire un territorio sicuro per i residenti.

In tale operazione, il Comando Provinciale di Roma ha fermato un ragazzo. Il giovane si trovava in stato di ebrezza al volante della propria autovettura. Al momento del riconoscimento, i Carabinieri hanno individuato come si trattasse di un 19enne residente nel vicino Comune di Segni. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza.

I monitoraggi contro i furti in appartamento nella zona di Colleferro

A seguito delle molteplici segnalazioni dei residenti di Colleferro, i Carabinieri hanno messo in piedi anche un’operazione per contrastare i furti in appartamento dentro l’area comunale. I controlli si sono concentrati principalmente in tre aree del Comune: principali vie della cittadine, centro storico e le zone industriali. Maggiore attenzione, inoltre, l’hanno avuta quelle abitazioni in questo momento lasciate incustodite per le vacanze dei proprietari.

Controlli anti-malamovida a Colleferro

Sul piano dell’ordine pubblico, i Carabinieri hanno effettuato anche dei sopralluoghi per contrastare i fenomeni di malamovida a Colleferro. I militari si sono interessati a quelle attività che illecitamente somministravano alcolici ai minori, ma anche alle persone in stato di ubriachezza per strada. L’operazione ha condotto alla sanzione di due attività commerciali.

