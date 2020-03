Coronavirus a Pomezia, Forza Italia chiede la chiusura precauzionale di tutte le scuole del territorio

Dopo la notizia dei due nuovi casi di Coronavirus a Pomezia, Forza Italia, attraverso la sua portavoce Maria Dimasi, ha richiesto con urgenza al Presidente della Regione Lazio Zingaretti il montaggio di una Tenda Primo Soccorso “triade campale” con personale specializzato per non far accedere i possibili contatti al Pronto Soccorso insieme a persone fragili.

“Data la crescita dei casi di positività al Comune di Pomezia per il Coronavirus, come già realizzato in molti Ospedali del Lazio, riteniamo che si tratti della soluzione migliore per tutelare la salute dei nostri concittadini”, dichiara la Dimasi. “Inoltre, alla luce degli altri due casi di contagio che hanno portato alla chiusura della Scuola Pestalozzi – conclude la portavoce di Forza Italia – si richiede al Sindaco di Pomezia la chiusura precauzionale di tutte le scuole del Comune di Pomezia per alcuni giorni”.