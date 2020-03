Coronavirus a Pomezia, gli aggiornamenti: contattati tutti i compagni di classe dello studente del Pascal, ragazzi posti in sorveglianza domiciliare

Coronavirus a Pomezia, pochi minuti fa la Regione Lazio – Asl Roma 6 ha reso noto che oggi sono stati contattati telefonicamente dal servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Roma 6 tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della classe 3 C dell’istituto Pascal.

Sono tutti asintomatici e sono stati posti in sorveglianza domiciliare. Inoltre sono in corso i contatti con i medici di medicina generale delle famiglie per informarli dell’evoluzione.

È stato inoltre contattato il maestro di pianoforte del ragazzo, anche lui asintomatico, e posto in sorveglianza domiciliare. Sono state date indicazioni per la sanificazione dell’istituto. Il sindaco viene costantemente aggiornato.