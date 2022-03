Coronavirus: ancora troppi contagi, ma il Lazio diventa zona bianca

Coronavirus Lazio, i dati relativi ai contagi sono ancora allarmanti a causa delle varianti. Ma il Lazio da lunedì 21 passa in zona bianca. Sono quasi 9.000 i contagi nella nostra regione, con oltre 4.000 solo a Roma. Ma la situazione è sotto controllo per quanto riguarda le terapie intensive e i ricoveri ordinari e questo consente al Lazio di passare dal giallo al bianco. Ma ecco le parole dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che invita alla prudenza. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 4.165. Il Lazio torna in zona bianca. Non diminuisce il numero dei casi giornalieri, ma i parametri sono sotto soglia. Occorre mantenere alto il livello di attenzione»

Ricoveri e terapie intensive Lazio

Per quanto riguarda la situazione all’interno dei nostri ospedali si registra un lievissimo aumento nelle terapie intensive che salgono a 76, (+1). Al contrario, abbiamo una leggera diminuzione nei ricoveri ordinari, scesi a 1.012 (-3). In netto calo il numero dei decessi nelle 24 ore: sono solo 5 (-7). 6.073 i guariti.

Questi dati consentono al Lazio di passare in zona bianca da lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera. Restano comunque valide tutte le indicazioni di precauzione fornite dalla regione.

Bollettino Covid Lazio 11 marzo 2022

Vediamo ora la situazione dei contagi e dei decessi nelle singole Asl di Roma e nelle altre province del Lazio quali Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.621 1 Asl Roma 2 1.543 0 Asl Roma 3 1.001 1 Asl Roma 4 503 0 Asl Roma 5 761 0 Asl Roma 6 954 0 Latina 1.046 0 Rieti 263 0 Viterbo 428 2 Frosinone 866 1