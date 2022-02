Coronavirus, buone notizie nel Lazio: calano positivi e ricoveri, record di guariti. Il bollettino delle Asl

Dopo mesi duri alle prese con quella curva che sembrava non volesse scendere, ora finalmente nel Lazio si inizia ‘a respirare’, anche se la battaglia non si può dire ancora conclusa. Eppure, sta continuando (e per fortuna) il trend in discesa dei nuovi positivi, dei ricoveri e oggi si registra un record di guariti. O meglio, nelle ultime 24 ore sono 6.531 i nuovi contagi ( su 58.792 tamponi), 23 i decessi e oltre 17.000 i guariti.

Leggi anche: Sciopero medici 1 e 2 marzo 2022: “Siamo stremati e umiliati”

“I casi a Roma città – spiega l’assessore D’Amato – sono a quota 2.816. Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi è record di guariti, che sono quasi il triplo dei nuovi casi. Il Lazio è la prima regione per la somministrazione degli anticorpo monoclonali e pillole antivirali”.

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl

Asl Roma 1: sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 900 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 777 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

La situazione nelle province

Nelle province si registrano 1.900 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 780 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 342 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccini nel Lazio senza prenotazione

Nuovi positivi in calo, buone notizie nel Lazio, ma anche vaccini senza prenotazione a partire da oggi, mercoledì 16 febbraio. Gli hub vaccinali, ha ribadito l’assessore D’Amato, sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione, che prosegue spedita. E’ stata, infatti, superata la quota di 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi.