Coronavirus, dati in discesa: rallenta la crescita dei positivi al Covid-19 in tutta Italia

Coronavirus, dati in discesa: rallenta la crescita dei positivi al Covid-19 in...

Pur con cautela, oggi si registra una notizia positiva, ovvero un calo notevole dell’aumento dei contagi da Coronavirus in tutta Italia, così come si può vedere dal grafico.

Nella Nazione sono 101.739 in tutto le persone che hanno contratto il Covid-19: di queste al momento 75.528 risultano positive al virus. 14.620 sono i pazienti guariti, di cui 1.590 nelle ultime 24 ore. I deceduti sono 11.597, di cui 812 nelle ultime 24 ore.

Questo lo specchietto suddiviso per Regione:

Lombardia: 4161 (attuali: 25006)

Emilia Romagna: 13531 (attuali: 10766)

Veneto: 8724 (attuali: 7564)

Piemonte: 8712 (attuali: 7655)

Toscana: 412 (attuali: 4050)

Marche: 3.684 (attuali: 3251)

Liguria: 3217 (attuali: 2383)

Lazio: 2914 (attuali: 2497)

Campania: 1952 (attuali: 1739)

Puglia: 1712 (attuali: 1585)

P.A. Trento: 1682 (attuali: 1357)

Sicilia: 1555 (attuali: 1408)

Friuli Venezia Giulia : 1501 (attuali: 1109)

Abruzzo: 1345 (attuali: 1169)

P.A. Bolzano: 325 (attuali: 1098)

Umbria: 1051 (attuali: 834)

Sardegna: 682 (attuali: 622)

Calabria: 647 (attuali: 602)

Valle d’Aosta: 584 (attuali: 518)

Basilicata: 214 (attuali: 208)

Molise: 134 (attuali: 107)

Per quanto riguarda il Lazio, oggi registriamo un dato di 208 casi di positività (con 52 casi rilevati a Rieti e riferiti alle case di riposo) e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 8%. Si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti e in frenata il trend su Roma città. E’ record nel numero dei guariti che sale di 59 unità nelle ultime 24h arrivando a 267 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 6.317 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14.

Dati aggiornati al 30 marzo 2020.