Coronavirus, è allarme nel Lazio: oltre 5.000 casi, aumentano i ricoveri. Regione verso la zona gialla

Continuano ad aumentare i casi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 5.000 positivi: per l’esattezza i contagi sono 5.248 (ieri, invece, ne erano 4.288 e la scorsa settimana, sempre di mercoledì, 2497). In salita anche i ricoveri (+45), mentre restano stabili le terapie intensive.

Leggi anche: Lockdown per no vax a gennaio 2022? L’ipotesi dopo l’aumento dei contagi in Italia

Coronavirus nel Lazio: oltre 5.000 casi, il bollettino di oggi

Stando all’ultimo bollettino gli attuali casi positivi nel Lazio sono 60113: di questi 1070 sono ricoverati, 147 sono in terapia intensiva e 58896 sono in isolamento domiciliare. Dati che preoccupano, nonostante la Regione stia cercando di accelerare la campagna di vaccinazione, di spingere con le dosi booster. Numeri che potrebbero presto far passare il Lazio dal bianco al giallo a partire dal prossimo 3 gennaio, quando l’Italia cambierà di nuovo ‘cartina’.

Lazio in zona gialla dal 3 gennaio 2022

Ultimi giorni per il Lazio in zona bianca, poi si fa sempre più concreto il passaggio nella fascia gialla. “Credo che il 3 gennaio – ha dichiarato D’Amato al Messaggero – cambieremo colore. Sia per tutti un campanello: dobbiamo recuperare un livello di prudenza, su uso delle mascherine, lavaggio delle mani che si è un po’ allentato. Anche a Capodanno”. Ora, ha concluso, “guardiamo al 2022 con più ottimismo, anche per le nuove armi, come il vaccino Novavax che è su base proteica e potrebbe convincere qualche incerto”.