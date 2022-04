Coronavirus Lazio, oggi quasi diecimila nuovi contagi: 10 i morti

Covid-19 nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 10mila i nuovi casi contro i 3.834 fatti registrare ieri. A Roma città i casi sono 4.636. Dieci invece i decessi mentre superano quota 4.000 i guariti (4.306). Si ferma così la discesa Dopo la frenata del weekend, dovuta in parte anche al numero più contenuto di tamponi processati, tornano a crescere i contagi da. Nelle ultime 24 ore sonocontro i 3.834 fatti registrare ieri. A Roma città i casi sono 4.636.mentre superano quota 4.000 i guariti (4.306). Si ferma così lanel Lazio che aveva fatto ben sperare negli ultimi giorni.

Bollettino Covid del Lazio di martedì 5 aprile 2022

Dal punto di vista ospedaliero scendono i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (non gravi) per Covid. Oggi il segno meno riguarda infatti 51 unità. Aumentano invece le persone in terapia intensiva, +5 nelle ultime 24 ore.

Ad oggi pertanto nel Lazio ci sono 1.146 persone in Ospedale nella cosiddetta area medica, con un tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid pari al 17%, e 78 quelle in terapia intensiva. In quest’ultimo caso il tasso di occupazione sale all’8%.