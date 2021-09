Coronavirus, nel Lazio 272 nuovi casi. D’Amato: ‘Oggi l’omaggio al medico Gianluigi Andrea Piegari morto di Covid’

Su 6.948 tamponi molecolari e 10.355 tamponi antigenici (per un totale di 17.303 tamponi), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 272 nuovi casi positivi (-34). 6 i pazienti deceduti (+4 rispetto a ieri), 392 i ricoverati (-4), 58 le terapie intensive (+3) e 343 i guariti.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 126. Calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale grazie alla campagna di vaccinazione. Nel Lazio sono stati superati 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato la doppia dose di vaccino, oltre l’87% della popolazione adulta e l’82% della popolazione dai 12 anni. Con la terza dose sono già stati vaccinati oltre 6.000 cittadini. Oggi, presso l’Ospedale dei Castelli, l’omaggio al giovane medico deceduto Gianluigi Andrea Piegari, che non ha vinto la battaglia contro il Covid. Alle 16 ci sarà il Concerto “Senza Respiro” sulle note di Ennio Morricone con l’orchestra da Camera di Frosinone. I funerali si sono svolti ieri ad Albano Laziale, “Gigi” come lo ricordano gli amici, a fine agosto aveva effettuato un intervento in codice rosso a un paziente positivo Covid” – ha dichiarato l’assessore D’Amato.