Coronavirus nel Lazio, ecco l’identikit dei positivi

Regione Lazio: dei casi finora confermati il 28% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 15%.

A renderlo noto è la Regione Lazio, attraverso il portale “Salute Lazio”. L’età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 51% è di sesso maschile e il 49% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 36,6% è residente a Roma città, il 28,5% nella Provincia, il 10,7% a Frosinone, il 6,1% a Rieti, il 6,6% a Viterbo e il 9,2% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

“Siamo ancora in una fase in cui non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo un andamento su un altopiano, e’ stabile, e sappiamo che questo virus come si rimette in moto e’ subdolo. Per cui, anche se la situazione e’ migliorata, serve attenzione”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo al Tgr Lazio. “Il numero di persone guarite cresce, cosi’ come e’ superiore il dato di chi esce dalla quarantena rispetto a chi ci entra- ha aggiunto D’Amato- E’ importante segnalare anche la diminuzione dei posti letto di terapia intensiva: ad oggi ne abbiamo occupati 198 su un sistema capace di coprirne 400. La rete messa in piedi nel Lazio e’ molto importante e verra’ consolidata entro questo mese con l’aumento di 20 posti letto di terapia intensiva allo Spallanzani e con il contributo dell’ospedale militare del Celio, che la Difesa, in collaborazione con il ministero della Salute e la Regione Lazio, ha deciso di farne un Hub del Covid”.

(Agenzia Dire)