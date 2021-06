Coronavirus, oggi nel Lazio 194 nuovi casi. D’Amato: ‘Trend da zona bianca, incidenza e Rt in calo’

Su oltre 10.000 tamponi e oltre 6.000 antigenici (per un totale di oltre 16.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 194 nuovi casi positivi (+15 rispetto a ieri). 6 i pazienti deceduti, 543 quelli ricoverati e 936 i guariti. Le terapie intensive sono 108.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 126, prosegue trend da zona bianca, incidenza in calo a 23 per 100mila abitanti, in calo anche RT a 0,62. Record delle somministrazioni: 68.031 dosi di vaccini effettuate nella giornata di ieri, 9 giugno. La campagna prosegue rapida, superando 3,9 mln di somministrazioni: il 54% di prime dosi e il 27% ha concluso il percorso vaccinale, le seconde dosi sono 1 milione e 350mila” – commenta l’assessore D’Amato.