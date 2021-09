Coronavirus, oggi nel Lazio 376 nuovi casi. D’Amato: ‘Invito i lavoratori a vaccinarsi’

Su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici (per un totale di 23.364 tamponi), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 376 nuovi casi positivi (+8 rispetto a ieri).

“Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 220. Voglio rivolgere un invito alla vaccinazione ai lavoratori che non lo hanno ancora fatto di non ridursi all’ultimo momento. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, si prosegue con l’immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all’obiettivo dell’85%. Roma è tra le prime Capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 mln di cicli completati nell’intera area metropolitana. Dal 20 settembre, invece, si partirà con la somministrazione in maniera massiva della terza dose in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio. Sono circa 65 mila i soggetti interessati in questa fase ai richiami” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.