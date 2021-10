Coronavirus, oggi nel Lazio 459 nuovi casi, salgono i positivi. D’Amato: ‘E’ importante vaccinarsi’

Per il vaccino antinfluenzale, come fa sapere D’Amato, sono state somministrate 175.405 dosi e sono 2.903 i medici di medicina generale e 182 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 760.315. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età, basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Per quanto riguarda la terza dose, invece, è possibile prenotare per il personale sanitario (devono essere passati almeno 180 giorni, 6 mesi) dall’ultima somministrazione e per gli over 60. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria: basta inserire i dati e scegliere il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole, conclude il Responsabile alla Sanità nel bollettino odierno, può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.