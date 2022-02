Coronavirus, oggi nel Lazio 7.114 casi. I guariti sono il doppio dei nuovi positivi

Continuano a diminuire i ricoveri e i contagi nel Lazio, con il numero dei guariti che oggi è il doppio dei nuovi positivi. Insomma, buone notizie su tutto il territorio, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.114 nuovi casi (+392 rispetto a ieri). Come fa sapere D’Amato, l’assessore alla Sanità, nel bollettino quotidiano, sono 12 i decessi (-12), 1.941 i ricoverati (-48), 179 le terapie intensive (-5) E 13.241 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi – spiega il Responsabile – è all’11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.333 e i guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi, mentre prosegue il calo dei ricoveri”.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl

Asl Roma 1: sono 1.332 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.041 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 960 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 844 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

La situazione nelle province

Nelle province si registrano 2.006 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 912 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 237 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 317 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Open Day nel Lazio domenica 13 febbraio 2022: ecco dove

Domani, domenica 13 febbraio, nel Lazio si terrà l’ennesimo Open Day per la somministrazione delle dosi booster, con accesso diretto e aperto a tutti nelle strutture AIOP fino a esaurimento delle disponibilità. Tutte le info si possono trovare sul portale di Salute Lazio. Ma non solo. Sempre domani, all’ospedale San Giovanni di Roma ci sarà l’open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento.