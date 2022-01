Coronavirus, oggi nel Lazio boom di casi: oltre 17.000. Salgono ancora i ricoveri, i dati aggiornati

Nessuna tregua nel Lazio. Anzi, il virus continua a circolare e sta facendo registrare, giorno dopo giorno, un aumento notevole di casi. Dopo gli oltre 7.000 di ieri, nelle ultime 24 ore la Regione ha dovuto fare i conti con ben 17165 nuovi positivi, un vero e proprio ‘boom’. Continuano ad aumentare, purtroppo, anche i ricoveri con un incremento di 18 pazienti rispetto alla giornata di ieri, mentre in 4 hanno necessitato della terapia intensiva. Sono 31 i morti, 10256 i guariti nelle ultime ore.

“I casi a Roma città sono a quota 8.452. Oggi – ha spiegato l’assessore D’Amato – nuovo record di tamponi (153.322) e guariti, con il rapporto tra positivi e tamponi che è all’11,1%”.

Coronavirus nel Lazio: i dati aggiornati

Attualmente nel Lazio sono 278577 i cittadini positivi: 2065 sono ricoverati, 206 di loro sono in terapia intensiva, mentre il resto, 276306 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl

Asl Roma 1: sono 2.742 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 3.729 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.981 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 648 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.788 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.965 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Coronavirus nel Lazio: i dati nelle province

Nelle province si registrano 4.312 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.213 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.877 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 869 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Open day donne incinte nel Lazio: ecco quando e dove

Nel Lazio il 2 febbraio ci sarà un open day per le donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei

consultori e i centri aziendali delle Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso l’ospedale di Civitavecchia, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli presso Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cerveteri e Campagnano.