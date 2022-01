Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 12.000 casi: salgono ancora i ricoveri

Lieve calo di positivi oggi nel Lazio rispetto alla giornata di ieri, quando il bollettino ha riportato ben 15.307 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, invece, nella Regione si sono registrati oltre 12.000 casi, per l’esattezza 12.096. Salgono ancora i ricoveri, con un incremento di 59 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale, mentre restano stabili le terapie intensive. Attualmente nel Lazio sono 211442 i cittadini positivi: 1734 sono ricoverati, 204 sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri (fortunatamente la maggior parte) sono in isolamento domiciliare.

Lazio a rischio zona arancione

La Regione Lazio resterà ancora in zona gialla, ma la fascia arancione non sembrerebbe essere così lontana. Sì, perché stando alle ultime percentuali pubblicate sul sito dell’Agenas e aggiornate al 14 gennaio, le terapie intensive registrano un tasso di occupazione del 22%, mentre i posti letto di area non critica sono al 26%. Numeri che preoccupano perché, seppur di poco, le terapie intensive hanno superato la soglia di rischio (fissata al 20% per passare in zona arancione), mentre i posti letto ordinari sono ancora sotto (devono superare il 30%). Altro parametro fondamentale resta l’incidenza, che deve superare i 150 casi ogni 100.000 abitanti.