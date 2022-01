Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 14.000 casi, salgono ancora i ricoveri. I dati aggiornati

Continuano a salire i casi positivi nel Lazio, così come purtroppo i ricoveri. Dopo gli oltre 13.000 di ieri, nelle ultime 24 ore si sono registrati 14.534 nuovi contagi, con un incremento di 39 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale. Calano, e per fortuna, le terapie intensive stando al bollettino di oggi, mentre sono 18 i pazienti deceduti e 5487 quelli guariti. I casi a Roma città, spiega l’assessore D’Amato – sono a quota 7.012.

Coronavirus nel Lazio: oltre 14.000 casi

Attualmente nel Lazio sono 238575 i cittadini positivi: 1888 sono ricoverati, 204 sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare.

Lazio verso la zona arancione?

Mentre la campagna vaccinale nel Lazio corre, anche i contagi sembrano essere in aumento e non è escluso (ma non confermato perché non è ancora ufficiale) che la Regione passi in zona arancione forse proprio dal 24 gennaio. Questo perché, stando alle ultime percentuali pubblicate sul sito dell’Agenas e aggiornate al 18 gennaio, le terapie intensive registrano un tasso di occupazione del 22%, mentre i posti letto di area non critica sono al 29%. Numeri che preoccupano perché le terapie intensive hanno superato la soglia di rischio (fissata al 20% per passare in zona arancione), mentre i posti letto ordinari sono ancora sotto, ma veramente di poco(devono superare il 30%). Solo il monitoraggio di venerdì, però, farà chiarezza e si capirà il destino della Regione, se dal giorno passerà in arancione.

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl

Asl Roma 1: sono 2.855 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 3.601 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.210 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 2.036 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Coronavirus nel Lazio: i dati delle province

Nelle province si registrano 3.585 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 940 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.340 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 503 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 802 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.