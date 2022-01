Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi: continuano a salire i ricoveri, 18 i morti

Dopo gli oltre 17.000 casi di ieri, oggi nel Lazio, nelle ultime 24 ore, si sono registrati, su un totale di 99. 351 tamponi, 14987 nuovi positivi (la scorsa settimana, sempre di mercoledì se ne contavano 14534). Continuano a salire i ricoveri, con un incremento di 37 pazienti rispetto a ieri, mentre scendono, seppur di poco, le terapie intensive. 18, invece, i morti e 10167 i pazienti guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi, fa sapere l’assessore D’Amato, è al 15%, mentre i casi a Roma città sono a quota 7.968.

Vaccini nel Lazio

Nel Lazio, fa sapere il Responsabile alla Sanità D’Amato, è stata superata quota 12,4 milioni di somministrazioni di vaccino: di queste 3,2 milioni sono dosi di richiamo, pari al 68% della popolazione adulta. E’ stato raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91% degli over 12 sempre in doppia dose.

Coronavirus nel Lazio: la situazione aggiornata

Attualmente, stando al bollettino, nel Lazio ci sono 283379 casi positivi: 2102 cittadini sono in ospedale ricoverati, 205 sono in terapia intensiva e tutti gli altri, 281072 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus nel Lazio: i dati di ricoveri e terapie intensive

Stando alle ultime percentuali pubblicate sul sito dell’Agenas e aggiornate al 25 gennaio, le terapie intensive registrano un tasso di occupazione del 22%, mentre i posti letto di area non critica sono al 32%. Numeri che preoccupano perché, seppur di poco, le terapie intensive hanno superato la soglia di rischio (fissata al 20% per passare in zona arancione), così come i posti letto ordinari, che non avrebbero dovuto superare il 30%. L’assessore D’Amato, però, nel bollettino odierno ha specificato: ‘I dati su base settimanale inducono a una stabilizzazione, è bassa la probabilità di cambio colore’.

Coronavirus nel Lazio: i dati delle Asl

Asl Roma 1: sono 2.916 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 3.445 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.607 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati nelle province

Nelle province si registrano 3.380 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.024 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.350 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.