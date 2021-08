Coronavirus. Papà non vaccinato finisce in terapia intensiva con il figlio di 2 anni

Sono stati contagiati dal covid-19 e sono finiti in rianimazione. Questo è ciò che è accaduto a padre e figlio originari di Formia. Entrambi in terapia intensiva, il padre di 43 anni non era vaccinato, e non lo era nemmeno il figlio, di soli 2 anni. Il bimbo si trova al Bambin Gesù di Roma, mentre il papà all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

La rianimazione e la situazione covid

Anche se al momento la situazione covid sembra essere “sotto controllo”, ciò che è successo a questo papà e a questo bambino non può e non deve essere ignorato. Al momento, la Regione Lazio sta mandando avanti la campagna di sensibilizzazione per tentare di far vaccinare il maggior numero di persone possibile ed evitare che queste situazioni possano replicarsi ancora e ancora. In questo momento, la situazione nella provincia di Latina non è delle migliori: solamente ultime 24 ore sono stati registrati altri 50 casi, 5 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 2 a Ponza e 7 a Terracina.