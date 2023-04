Corruzione in Procura, dalle intercettazioni di Camilla Marianera spunta ‘Er Fotocopia’

Le indagini su Camilla Marianera, la praticante avvocato finita in carcere per corruzione insieme al suo compagno Jacopo De Vivo, sono tutt’altro che chiuse. Ora gli investigatori sono concentrati sulla figura de ‘Er Fotocopia’, così lo chiamava Marianera, un nomignolo che sarebbe uscito fuori dalle intercettazioni telefoniche. Un personaggio che nella Cittadella giudiziaria era di casa, sapeva come muoversi e soprattutto si poteva muovere liberamente.

Le attività investigative sul caso di corruzione in Procura

Mentre le attività investigative proseguono, la praticante avvocato e il suo compagno restano chiusi in carcere. Indagini che hanno portato gli inquirenti a ritenere che la vicenda relativa alla corruzione in Procura, sia nata prima che sia stato scoperto il coinvolgimento di Marianera nella vicenda. La vendita di informazioni top secret a criminali e, in particolare, a soggetti coinvolti nel narcotraffico e tra questi anche i Casamonica, risalirebbe al 2021, un anno prima dell’arresto della donna.

Le attenzioni degli inquirenti concentrate sulla figura di ‘Er Fotocopia’

La ormai famosa talpa forniva le informazioni riservate relative alle inchieste e la praticante le rivendeva ai diretti interessati. Sarebbe stato questo il sistema intorno al quale ruotavano gli ‘affari’ di Marianera e De Vivo, quest’ultimo capace – sempre secondo le risultanze investigative – di mantenere i rapporti con i ‘clienti’.

Gli investigatori ritengono di aver individuato ‘Er Fotocopia’ si tratterebbe dell’ex autista di un procuratore, il cui nome per quanto riportato nell’inchiesta, non risulta inscritto nel registro degli indagati. Ritenendo che il soprannome fosse dovuto alla sua capacità di duplicare i documenti. Un nome, quello di ‘Er Fotocopia’ che sarebbe emerso nel corso di una telefonata che Marianera, aveva avuto con una collega, nella quale sottolineano la capacità dell’uomo di fare carriera. Ma l’autista in questione avrebbe smesso di lavorare con la Procura prima dell’avvio delle indagini sulla praticante avvocato, iniziate a ottobre quando ‘Er Fotocopia non era più in servizio in Procura.