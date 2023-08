Corviale, devastante incendio distrugge il centro anziani

Terribile incendio nella serata di ieri a Roma, in zona Corviale, nel Centro Anziani di Largo Emilio Quadrelli, nel XI Municipio. Un rogo devastante, che ha colpito duramente non solo il Centro Anziani, ma anche il cuore dei tantissimi iscritti. Le fiamme, divampate ieri sera intorno alle ore 20:45, hanno distrutto completamente la struttura che ospitava il Centro Sociale Anziani, dove gli over 60 si ritrovavano per socializzare, passare del tempo insieme, fare attività di ogni tipo. Ma adesso, dopo l’incendio, di quel luogo non resta molto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno spento le fiamme cercando di evitare ulteriori danni, una pattuglia della polizia di stato e le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, incaricate di seguire le indagini sull’incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, in quanto il centro era chiuso per ferie da alcuni giorni.

Il presidente del Municipio: ‘Notizia terribile’

“Ieri sera un incendio ha distrutto il Centro Sociale Anziani di Corviale. Nessuna persona è stata coinvolta, poiché il Centro era chiuso da alcuni giorni per la pausa estiva, le ultime attività si erano svolte sabato. È una notizia terribile, che getta nello sconforto non solo chi frequentava questo luogo ma tutto il Municipio Roma XI Arvalia Portuense. Bisognerà capire che cosa ha provocato questo incendio, ma una cosa è certa: ci metteremo subito al lavoro per restituire questo luogo di socializzazione a Corviale”, dichiara Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI.

“Il centro non c’è più e solo Dio sa quanto mi fa male… purtroppo non si sa se l’incendio è stato doloso o meno. So solo che è inagibile: una cosa bella che avevamo, tanti sacrifici per nulla. Nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo dei tecnici, sapremo se sarà possibile riaprire o meno. Non ho parole per descrivere la mia pena. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini con loro presenza attraverso mille telefonate. Spero di avere buone notizie e di trasmetterle nei prossimi giorni”, commenta Ida D’Orazio, presidente del Centro Anziani.