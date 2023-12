Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: eventi 25 e 26 dicembre 2023

Se per le feste siete rimasti in città ma non sapete cosa fare, sappiate che Roma offre tantissime occasioni per vivere il 25 e 26 dicembre all’insegna delle festività. In questo articolo vi illustreremo tutti gli eventi a cui è possibile partecipare nel giorno di Natale e Santo Stefano. Tanto per iniziare, anche in questa due giornate di festa i luoghi della cultura resteranno aperti in modo tale da permettere a cittadini e turisti di assaporare le bellezze e la storia della Capitale.

I mercatini di Natale a piazza Navona e nel I Municipio

Un appuntamento imperdibile sotto Natale sono i tradizionali mercatini di piazza Navona, che in occasione delle feste si accende di luci, addobbi e presepi suggestivi, tra artisti e pittori che caratterizzano la piazza a negozi di giocattoli e baracchini con prodotti tipici. Non mancheranno Babbo Natale e la Befana per i più piccini, così come gli artisti di strada e il teatro dei burattini.

All’iconico mercatino di piazza Navona si aggiungono quelli dei quartieri più centrali di Roma: piazza Mazzini, che chiuderà il 30 dicembre; e ancora mercatini a largo De Matha, a Trastevere, fino al 26 dicembre e al mercato Testaccio fino al 24.

Viaggio in tutto il mondo a Christmas World

Villa Borghese quest’anno ospita il “Christmas World”, il villaggio di Natale. Il format celebra le suggestive atmosfere Natalizie, immergendo gli spettatori in un viaggio attraverso gli scorci iconici di diverse città del Mondo riprodotte con grande maestria da scenografi e artisti italiani.

Quest’anno, la manifestazione si svilupperà su una superficie di oltre 60.000 mq, un notevole incremento rispetto alla precedente edizione, che si era già affermata un trionfo lo scorso anno con uno spazio di 30.000 mq. Otto cità del mondo in cui immergersi, 6 spettacoli folkloristici, 1 pista di pattinaggio, una giostra a due piani e tanto, tanto altro per celebrare il Santo Natale. Per maggiori info, qui il link con tutti i dettagli.

Pranzo di Natale e “Christmas on ice” a Cinecittà World

Cinecittà World apre al pubblico il giorno di Natale e lo fa ospitando la Santa Messa del 25 dicembre celebrata da S.E.R. Mons. Dario Gervasi, Vescovo della Diocesi Roma Sud e arricchita dalla presenza del coro della Parrocchia di Trigoria, tra attrazioni, giostre, spettacoli dal vivo e dal nuovo Presepe del Cinema di Cinecittà World.

Appuntamento alle 11.30 per la celebrazione e poi tutti a divertirsi nel parco. L’ingresso al parco sarà gratuito per tutti gli ospiti che entreranno entro le 11.30. Maggiori info a questo link. Per la prima volta a Cinecittà World arriva inoltre lo storico spettacolo sul ghiaccio dedicato al Natale. Lo spettacolo vedrà in scena decine di artisti di livello nazionale e olimpionico come Nicole Della Monica: un’ora di magia sulle più amate musiche di Natale. Lo show andrà in scena tutti i giorni dal 25 Dicembre al 7 Gennaio alle ore 17.30 nel nuovissimo Palastudio di Cinecittà World. Maggiori info sullo spettacolo a questo link.

Visitare il giardino magico di Lights in Nature – Life

I giardini di Palazzo Brancaccio fanno da scenario alla mostra Lights in Nature – Life, nuovo capitolo del progetto espositivo internazionale Naturaleza Encendida. Dopo aver illuminato Parigi, Barcellona, Tenerife, Madrid e Bilbao, l’evento arriva a Roma. “Lights in Nature – Life”, realizzato da LETSGO Company – in collaborazione con Show Bees – porta nella Capitale installazioni luminose, sonore e proiezioni rivolte alla sostenibilità ambientale, per animare gli spazi all’aperto della storica residenza capitolina. Maggiori info qui.

Harlem Gospel Choir e lo spettacolo “Prospero e la tempesta di Natale” all’Auditorium

A Natale gli Harlem Gospel Choir arrivano all’Auditorium Parco della Musica. L’Harlem Gospel Choir è un coro di musica gospel statunitense di oltre 40 elementi fondato nel 1986 nel quartiere di Harlem, New York. Il coro è stato fondato ed è diretto da Allen Bailey, in occasione del compleanno dell’attivista, politico e pastore protestante Martin Luther King. Nel 2022 alcuni membri del coro hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano Domenica, in collaborazione con Achille Lauro. Maggiori info qui.

Anche quest’anno per il Natale si rinnova la collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre per la realizzazione di spettacoli per ragazzi che andranno in scena nel periodo delle Festa. In particolare, nel giorno di Natale, alle 16 andrà in scena “Prospero e la tempesta di Natale”. Qui maggiori info.

I 100 presepi in Vaticano

La mostra dei “100 Presepi in Vaticano” sarà visitabile anche nel giorno di Natale, ma con chiusura anticipata alle 17. La mostra, come ogni anno, raccoglie le opere di numerosi artigiani raffiguranti la scena della Natività, nelle differenti rappresentazioni che la fantasia dei presepisti esprime e si realizza in ogni manufatto. In questa mostra, nello specifico, sono esposti più di 120 presepi, provenienti da 22 Paesi del mondo: Italia, Croazia, Spagna, San Marino, Ucraina, Irlanda, Slovenia, Ungheria, Polonia, Estonia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Russia, Stati Uniti, Colombia, Taiwan, Venezuela, Filippine, Guatemala e Paraguay. Qui maggiori info.

Natale al Laghetto dell’Eur

Arriva al Laghetto dell’EUR la seconda edizione di Natale a Roma, lo spazio che ospita oltre 100 espositori, grazie a una superficie di 8500 metri quadrati, di cui circa 2000 mq coperti. Il Villaggio di Natale si sviluppa su un’area allestita a tema natalizio. Tra le proposte: Food&Beverage, Artigianato, Prodotti tipici e Vintage, accompagnati da spettacoli, concerti ed esibizioni e una Pista di pattinaggio su ghiaccio coperta di circa 500 mq circondata da pittoresche casette in legno e bancarelle.

Babbo Natale vi aspetta nella sua originale casa del Polo Nord “Igloo” accompagnato dalle note delle più celebri musiche di Natale, da coinvolgenti effetti scenici e giochi di luce per un’atmosfera ancora più magica ed emozionante. Maggiori info qui.

Musei aperti a Roma il 26 dicembre

Torna il tradizionale appuntamento del Natale nei Musei, l’offerta culturale nel Sistema Musei di Roma Capitale che, dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, accoglie visitatori di tutte le età, con un ricco programma di mostre e attività didattiche promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Durante il periodo festivo è possibile conoscere e riscoprire il patrimonio delle collezioni permanenti, arricchite dalle meraviglie delle mostre temporanee ospitate, sia nei principali musei a pagamento (Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia) sia nei piccoli musei a ingresso gratuito (Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo delle Mura, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ pazzi, Villa di Massenzio). Tutti i Musei Civici sono aperti il 24 e il 31 dicembre fino alle 14.00, e il 1° gennaio 2024 secondo il programma di Capodarte. Restano chiusi il 25 dicembre.

Concerto di Santo Stefano alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli

É uno degli eventi di maggior richiamo della Capitale: il 26 dicembre alle 11.00 torna alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli il tradizionale concerto di Santo Stefano, giunto alla sua XXVI edizione.

Definito da Peter Gabriel “il respiro sacro di Roma”, questo prezioso appuntamento curato e diretto da Luigi Cinque, negli anni ha conquistato il pubblico e accresciuto il suo successo grazie al suo unicum di multiculturalità, stili musicali, poetici e narrativi a confronto, ospitando in 25 anni artisti nazionali e internazionali dal mondo del jazz, della classica, della “musica del mondo”, della poesia e del giornalismo: tra loro J̌ivan Gasparyan, Raiz, Michel Godard, Gianluigi Trovesi, i Tenores di Bitti, Fausto Mesolella, Francesco di Giacomo, AREA, Stefano Di Battista, Marsalis connection, AREA, Balanescu Quartet, Michael Nyman, Coro femminile di Sarajevo, Su Cuncordu ‘e Su Rosariu di Santulussurgiu, Efren Lopez.

Per i più piccoli, spettacoli teatrali e Bioparco aperto

All’Auditorium della Conciliazione va in scena “Carolina”, in programma il 26 dicembre in due orari, il primo alle 15, il secondo alle 18. È uno spettacolo a tema natalizio, per la regia di Morena D’Onofrio. E per chi ama gli animali il 24 e il 26 è aperto il Bioparco.