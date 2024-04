Costringe la moglie ad avere rapporti sessuali con minacce di morte: braccialetto elettronico per il marito

Episodi di grave violenza domestica ad Itri, in provincia di Latina: marito costringe la moglie ad avere rapporti sessuali.

Un matrimonio infernale, quello che una moglie ha dovuto patire in anni di relazione con il proprio compagno. Sulla vicenda sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di Stato, che di fatto hanno salvato la donna residente nella provincia di Latina. Nella sua testimonianza, atroci le sevizie subite dall’uomo: il soggetto la costringeva a rapporti sessuali non consenzienti, utilizzando la forza fisica e minacce di morte.

Costringe la moglie ad avere rapporti sessuali non consenzienti

Tutta la storia legata alla vicenda di violenza domestica si svolge a Itri. Qui è stato fermato un ragazzo originario della Georgia e di 28 anni. Il giovane in più occasioni si sarebbe reso protagonista di atroci violenze sulla propria moglie, un ragazza coetanea e con cui si era trasferito in Italia per cercare fortuna economica. I due giovani convivevano nella stessa casa, con l’uomo che in ripetute occasioni avrebbe perpetrato violenza e minacce verso la donna.

Le violenze nascevano principalmente dalle richieste sessuali del ragazzo verso la propria donna. Pratiche che, secondo il racconto della ragazza, le otteneva sotto l’utilizzo di botte, minacce di morte o addirittura umiliazioni davanti ai figli. Situazioni di violenza che sarebbero avvenute anche in presenza di questi due bimbi, costretti ad assistere impotenti a tali scene.

Le umiliazioni subite dalla moglie

La violenza non era solo fisica. La donna era perseguitata anche psicologicamente, con l’uomo che la insultava, denigrava, ma soprattutto la minacciava di portare via i figli e trasferirsi all’estero. Tra gli episodi più gravi compiuti verso la donna, l’averla scaraventata a terra e minacciata di morte davanti ai piccoli: proprio i bimbi piangenti hanno dovuto implorare il padre di “non fare male alla mamma”.

Il fermo dell’uomo a Itri

Una vicenda su cui ha voluto fare luce il giudice del Tribunale, che ha ritenuto urgenti le misure cautelari verso l’uomo. Per lui è stato vietato il ritorno nella casa familiare, oltre all’avvicinamento alla propria famiglia: dovrà distare almeno 500 metri dalla moglie e i propri figli. Inoltre, la Procura ha deciso di applicargli il braccialetto per monitorarlo al meglio.