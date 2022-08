Covid, calano i casi nel Lazio, 15 i morti. Ecco il bollettino di oggi

Continuano a calare i casi positivi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 1853 nuovi contagi (ieri ne erano 3295, la scorsa settimana 2316), 15 i morti e 6918 i guariti.

Il bollettino Covid di oggi nel Lazio

Ecco, nel dettaglio, i dati di oggi nel Lazio:

1853 nuovi contagi

+3 ricoveri

+2 terapie intensive

15 morti

6918 guariti

I dati aggiornati

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 329 2 Asl Roma 2 275 6 Asl Roma 3 349 2 Asl Roma 4 110 1 Asl Roma 5 186 1 Asl Roma 6 212 2 Frosinone 101 0 Latina 188 0 Rieti 65 0 Viterbo 38 1

Come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%, mentre i casi a Roma città sono a quota 953.

Come prenotare la quarta dose di vaccino

Intanto, se da una parte i casi sono in diminuzione, dall’altra continua la campagna vaccinale nel Lazio. Sì, perché gli over 80 e gli over 60, ma anche i pazienti fragili di ogni età, possono vaccinarsi con il secondo richiamo, cioè con la quarta dose. Sono diverse le modalità per prenotare: