Covid, casi in diminuzione: oggi nel Lazio 3.561 positivi e 7 morti

‘Oggi nel Lazio su un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi, sono 7 i decessi, 1029 i ricoverati, 58 le terapie intensive e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16.8%. I casi a Roma città sono a quota 1.580. Continua il rallentamento del numero dei casi su base settimanale che segna un -30%, cala l’incidenza e 556 per 100mila abitanti e il valore rt scende a 0.89′. Così si esprime in una nota l’assessore D’Amato.

Covid Lazio: il punto sui vaccini e la quarta dose

Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

Quarta dose over 60, come fare per vaccinarsi?