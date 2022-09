Covid, diminuiscono i contagi nel Lazio: il bollettino di oggi 25 settembre

Covid Lazio. In vista dell’arrivo della stagione fredda cresce l’apprensione degli esperti che consigliano di procedere con la duplice vaccinazione: quella contro il Covid e quella contro l’influenza. Ma oggi — domenica 25 settembre, il numero dei nuovi positivi è leggermente in discesa. Nella fattispecie, sono 1.834 i nuovi contagi quest’oggi in regione.

Covid Lazio: i dati di oggi 25 settembre

Ma ecco i dati completi del consueto report giornaliero:

1.834 nuovi contagi

333 ricoverati

25 terapie intensive

0 decessi

1041 guariti

Il bollettino delle Asl

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 332 0 Asl Roma 2 317 0 Asl Roma 3 202 0 Asl Roma 4 64 0 Asl Roma 5 151 0 Asl Roma 6 155 0 Latina 198 0 Rieti 68 0 Viterbo 106 0 Frosinone 241 0

Le parole dell’Assessore D’Amato

Ecco le dichiarazioni dell’assessore D’Amato sui dati di oggi: “Oggi nel Lazio su un totale di 10.536 tamponi, si registrano 1.834 nuovi casi positivi (-132), sono 0 i decessi (-3), 333 i ricoverati (-2), 25 le terapie intensive ( = ) e +1.041 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. I casi a Roma Città sono a quota 851”.