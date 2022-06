Covid, impennata di contagi nel Lazio: oltre 11.000 i nuovi casi

La variante Omicron 5 continua a circolare e l’aumento dei contagi nel Lazio (ma in realtà in tutta Italia) ne è la dimostrazione. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 11171 nuovi casi positivi (ieri ne erano 3623, mentre la scorsa settimana, sempre di martedì, 7549). L’allerta resta massima, ora che in realtà le restrizioni sono sempre meno e gli esperti raccomandano di utilizzare la mascherina (ancora una volta) lì dove le situazioni sono a rischio, lì dove potrebbero esserci degli assembramenti.

Il bollettino di martedì 28 giugno nel Lazio

Nel Lazio oggi si contano 11171 nuovi contagi (dato più alto dal 29 marzo scorso). Ma ecco, nel dettaglio, i numeri dal territorio:

Cittadini in isolamento: +2745

Morti: +5

Guariti: 8430

Stabili le terapie intensive, in calo fortunatamente i ricoveri.

I dati dalle Asl

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 2.309 3 Asl Roma 2 2.298 1 Asl Roma 3 1.645 1 Asl Roma 4 207 0 Asl Roma 5 881 0 Asl Roma 6 1.108 0 Latina 1.189 0 Rieti 254 0 Viterbo 412 0 Frosinone 868 0

Come ha fatto sapere D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%, mentre i casi a Roma città sono a quota 6.252. L’appello è agli over 80 e a quelli che possono fare la quarta dose, mentre ai cittadini si raccomanda di usare la mascherina dove non è possibile mantenere il distanziamento. “Bisogna aumentare la copertura con anticorpi monoclonali e antivirali” – ha spiegato il responsabile alla Sanità, perché il dato di oggi è il più alto dal 29 marzo scorso.