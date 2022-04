Covid, in Germania fine alle restrizioni: stop alle mascherine anche al chiuso

La Germania dice basta alle restrizioni da pandemia. Anche se Covid miete ancora vittime, a due anni dall’inizio dell’emergenza la maggioranza parlamentare tedesca ha deciso di abolire molti dei divieti posti in essere fino a ieri. E da oggi restano in vigore solo poche misure obbligatorie per contenere i contagi.

Niente mascherina al chiuso

Tra le misure revocate c’è anche quella della mascherina negli ambienti chiusi, come uffici, negozi e locali pubblici. Da oggi si potrà entrare senza mascherina, anche se in molti sono contrari a questo provvedimento. L’obbligo rimane solo per andare negli ospedali, case di cura e ambulatori medici, ma che per viaggiare con autobus e treni, oltre che sugli aerei.

Ma, appunto, non tutti hanno accolto bene la novità: il timore è che il numero dei contagi, che nelle ultime settimane è il lieve ma costante diminuzione, possa risalire anche a causa delle numerose e sempre nuove varianti. Il Governo, però, lascia alle aziende private e alle imprese la possibilità di decidere autonomamente se far indossare ai propri dipendenti la mascherina sul posto di lavoro. E, da un recentissimo sondaggio, ben il 63% dei tedeschi è favorevole a indossare la mascherina quando fa shopping anche se adesso non è più obbligato a farlo.

La spiegazione riguardo questa decisione deriva dal fatto che il sistema sanitario tedesco è ormai tornato alla normalità. Solo nel caso ci fossero dei picchi i singoli stati potrebbero emanare delle restrizioni per i loro cittadini. Al momento in Germania soltanto nelle zone di Meclemburgo-Pomerania occidentale e ad Amburgo sono in vigore delle restrizioni maggiori rispetto al resto del paese. Sono infatti le uniche regioni dichiarate ad alto rischio.

Cosa succederà in Italia?