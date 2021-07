Covid Lazio, è allarme variante Delta: “Da tre giorni la Regione con più positivi”

Per la Regione Lazio la preoccupazione inizia a crescere: per tre giorni di fila è stata la Regione con più casi positivi registrati. Nel weekend, da venerdì a domenica, si sono registrati in totale 1414 nuovi casi positivi al covid. Lo scorso weekend erano stati 475 i positivi, 939 in meno.

Il rischio della zona gialla

In base a questi nuovi monitoraggi, il Lazio potrebbe essere una delle regioni che rischia la zona gialla. Questo comporterebbe nuove restrizioni come la mascherina obbligatoria anche all’aperto, e non solo al chiuso come è stato fino ad ora. La variante delta spaventa, ma come è stata possibile questa impennata di casi positivi? Molti sono da ricondursi ai focolai post europei, come ad esempio quello che si è sviluppato nel quartiere di Monteverde, dopo la partita Belgio-Italia, oppure ai festeggiamenti dopo la vittoria della finale, e ancora al passaggio del pullman scoperto, momento in cui si sono radunate migliaia di persone senza mascherine o distanziamento.