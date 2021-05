Covid Lazio, si è vaccinato l’Assessore alla Sanità Regionale Alessio D’Amato

L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nella giornata di ieri ha ricevuto la sua dose del vaccino. Si è recato al drive in di Valmontone, si è messo in fila come tutti i prenotati e dopodiché ha ricevuto il vaccino anti-covid.

A renderlo noto la pagina di Salute Lazio, che permette di restare sempre aggiornati sui dati del Coronavirus e dei vaccini nella Regione. “Un ringraziamento speciale agli operatori sanitari e a tutto il personale della Asl Roma 5, per la professionalità e la cortesia”.

