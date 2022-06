Covid nel Lazio, aumentano i casi positivi, 5 i morti. Il bollettino delle Asl

Sono ancora in aumento i casi di Coronavirus nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 4.826 nuovi contagi (ieri ne erano 4.636, la scorsa settimana 2.795): 5, invece, i pazienti deceduti e 3.044 i guariti. Il trend è allo 0,30%: in lieve salita le terapie intensive (+3), in diminuzione, fortunatamente, i pazienti ricoverati.

Il bollettino di oggi 17 giugno 2022 nel Lazio

Nuovi contagi: 4.826

Ricoverati: -3 pazienti

Terapie intensive: +3

Morti: 5

Guariti: 3044

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1183 1 Asl Roma 2 969 0 Asl Roma 3 816 2 Asl Roma 4 112 0 Asl Roma 5 379 0 Asl Roma 6 411 2 Latina 377 0 Rieti 93 0 Viterbo 159 0 Frosinone 327 0

Come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 22%, mentre i casi a Roma città sono a quota 2.968.