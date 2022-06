Covid nel Lazio, contagi e decesso in leggero calo: ecco la situazione aggiornata

Coronavirus nel Lazio. Oggi, dopo due settimane di contagi in costante aumento, finalmente il numero di nuovi casi è in leggera diminuzione. I dati riportati dalla Asl sono in controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimo giorni e questo fa sperare che l’impennata abbia superato il suo culmine e sia ora nella fase discendente. Rispetto alla giornata di ieri ci sono 299 contagi in meno. Calano anche i decessi, le terapie intensive e i ricoveri.

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 26 Giugno 2022

Ma vediamo cosa riposta il bollettino di oggi, 26 Giugno 2022. Su un totale di 26.069 tamponi, sono stati registrati 6.693 nuovi casi positivi (299 in meno rispetto a ieri). 2 sono i decessi, quindi 3 in meno rispetto al giorno precedente, mentre 552 sono i ricoverati (2 in meno rispetto a ieri). Le terapie intensive sono 52: anche queste in calo, di 2 unità. 1.112 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.058. Di seguito il bollettino aggiornato delle asl, di oggi.

