Covid, niente tampone per uscire dall’isolamento e green pass abolito negli ospedali: le novità

Lo avevano già annunciato, ora però quelle ipotesi sono diventate (quasi) certezze e, nonostante la pandemia non si può ancora dire sconfitta, gli italiani presto dovranno fare i conti con nuove ‘misure’. Che sono sicuramente diverse e meno restrittive di quelle di sempre. Ora, infatti, non servirà più il tampone di ‘uscita’ dall’isolamento per chi è positivo al virus e dopo 5 giorni si potrà di nuovo uscire, senza necessariamente dimostrare di essere negativi. Questa è la principale novità contenuta in un emendamento al decreto Rave, che è stato approvato ieri dalla maggioranza al Senato. Per il via libera definitivo, però, bisognerà pazientare un po’ e aspettare la conferma da parte della Camera.

Covid e vaccino ai bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni: arriva il via libera

Tutte le novità del dl Rave sul Covid

Un punto cruciale da chiarire c’è: si potrà uscire, senza tampone e dopo 5 giorni, anche se la persona ha ancora i sintomi? Questo ancora non è stato definito, quindi a giorni potrebbe arrivare una circolare del ministro della salute Orazio Schillaci. Ma una certezza c’è: con il governo Meloni le restrizioni saranno sempre meno. Tra le altre norme, infatti, anche la sospensione delle multe da 100 euro per gli over 50, che non si erano vaccinati. Nonostante l’obbligo.

Green Pass e mascherine, cosa cambia

Niente tampone di uscita, niente multe. E niente Green Pass: quel documento verde, che tanto era stato discusso, non servirà più per entrare negli ospedali e nelle RSA. Ma cambiano anche i tempi dell’auto sorveglianza per i contatti positivi, che ora anziché 10 giorni ne dovranno trascorrere 5 con la mascherina Ffp2, lì dove ci sono assembramenti.

Nuovo decreto Covid, cosa cambia: le novità per isolamento e mascherine, quali sono le misure

Stop obbligo vaccino per sanitari

Quelle contenute nel decreto anti-Rave sono novità, dal tampone al Green Pass. Ma non va certo dimenticato che già a fine ottobre il Governo Meloni ha firmato un decreto e ha annunciato lo stop anticipato all’obbligo vaccinale per i sanitari. Dal 1 novembre scorso, quindi, tutti possono lavorare. Indipendentemente dal vaccino contro il Covid. E presto, forse, tutti gli italiani, quelli positivi, potranno ‘liberarsi’ dall’isolamento senza quel tampone che dimostri la negatività.