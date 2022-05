Covid, oggi nel Lazio registrati 2.289 nuovi casi positivi e 5 decessi: rapporto al 12,5%

Covid, Lazio. D’Amato: ”Nel Lazio su 4.041 tamponi molecolari e 14.244 antigenici per un totale di 18.265 test, si registrano oggi 2.289 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 152 rispetto a ieri), con 1.371 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (uno in meno rispetto a ieri) e 5.767 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 594 (meno 11 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 37 (in numero uguale a ieri).”

Report per oggi 28 maggio

Questo quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 12,5 per cento”, ha concluso l’Assessore.

I numeri dalle Asl sul territorio