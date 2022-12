Covid, i numeri della pandemia oggi nel Lazio: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Anche oggi, venerdì 23 dicembre 2022, arriva puntuale, come sempre, il bollettino aggiornato dalle Asl dislocate sull’intero territorio regionale, perché il monitoraggio dei casi giornalieri possa continuare anche ora che la situazione è largamente sotto controllo. Nonostante le restrizioni siano sparite e la curva sia discendente – quindi con una situazione virale largamente sotto controllo – il monitoraggio continua ad essere una necessità per evitare brutte sorprese. Siamo sulla via dell’endemizzazione, coem affermano molti esperti, e quindi processo che ci porterà a convivere pacificamente con il patogeno, grazie anche alla copertura che hanno offerto i vaccini. Tuttavia, è sempre bene continuare a monitorare soprattutto per scongiurare eventuali varianti dell’ultima ora. Ecco, allora, il bollettino aggiornato per oggi, venerdì 23 dicembre 2022.

