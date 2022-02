Covid, oggi nel Lazio 10.342 nuovi contagi, trend ancora in calo in tutta la regione

Covid. Ecco i dati aggiornati dei contagi relativi alla giornata di oggi, martedì 8 febbraio 2022. In attesa della comunicazione ufficiale di Alessio D’Amato, numeri alla mano, è possibile notare come il trend continui ad essere in calo grazie alla forte azione vaccinale che continua su tutto il territorio.

Covid, il dettaglio per oggi

Nuovi contagi: 10342 (ieri 5313, scorsa settimana 12131)

Trend al 1,09% (ieri 0,56%)

Ricoverati: -25 (settimanale +14, scorsa settimana -65)

% occupazione posti disponibili: 32,30% (ieri 32,69%)

Terapie intensive: -15 (settimanale -12, settimana scorsa -6)

% occupazione terapie intensive: 19,51% (ieri 21,10%)

Isolamento: -3709 (settimanale -10065)

Morti: +40 (settimanale +56, settimana scorsa +54)

Guariti: 14051 (settimanale +25662)

Andamento settimanale: 15655 (la scorsa settimana 18746, rispetto scorsa settimana -16,49%, totale scorsa settimana -21,60%).

Degli attuali positivi (268544): 0,77% ricoverati (+0,030%), 0,07% in TI (-0,00%), 99,16% in isolamento (-0,00%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 1167,29

