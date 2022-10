Covid, oggi nel Lazio 2.810 casi e nessun decesso: i dati dalle Asl

Covid Lazio. Torna puntale anche oggi, sabato 1° ottobre l’aggiornamento quotidiano con il bollettino Covid. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 2.810 (-276 rispetto al precedente aggiornamento) nuovi casi positivi, a fronte di 16.107 tamponi. Pertanto, il rapporto positivi tamponi è al 17.4% mentre i casi a Roma città sono a quota 1.356.

Covid Lazio: la situazione in Regione

In vista della stagione fredda, diviene ancor più importante il monitoraggio dell’andamento della curva epidemiologica. Esso permette infatti di tenere sotto controllo la diffusione del virus che trova “terreno fertile” nelle temperature più rigide che caratterizzano questo periodo. Inoltre, bisogna fare i conti anche con un allentamento delle restrizioni, a partire da oggi, infatti, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’interno dei mezzi di trasporti. Ma ecco i dati di oggi per la regione Lazio:

2810 nuovi contagi

+18 ricoverati

+1 terapie intensive

+846 persone in isolamento

0 decessi

1945 persone guarite

I dati dalle Asl

Ecco in dettaglio i dati dalle Asl dislocate sul territorio regionale: