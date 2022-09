Covid, mascherine obbligatorie in ospedali e RSA: cosa cambia dal 1 ottobre

Erano attese novità dal ministero della Salute in merito all’utilizzo delle mascherine. E il Ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con le nuove disposizioni in merito all’utilizzo delle mascherine. Dove bisogna ancora utilizzare le misure di protezione? Fino a Quando?

Le novità nell’ordinanza del ministro della Salute

Il Ministro nel suo provvedimento ha prorogato l’utilizzo delle mascherine fino a 31 ottobre negli ospedali, nelle Rsa, negli hospice, nelle strutture riabilitative e residenziali per anziani.

Se da una parte la nuova misura è diretta a tutelare le categorie più fragili e quindi più a rischio, dall’altra resta ferma su quelle che erano le aspettative per l’uso dei dispositivi sui mezzi pubblici: da domani, sabato 1 ottobre, niente più mascherine Ffp2.

Una disposizione che sembra voler consentire agli italiani di tornare a vivere la normalità, per quanto si preoccupa da un altro lato di continuare a tutelare le categorie più deboli da eventuali rischi di contagio, probabilmente anche in attesa dell’arrivo della stagione fredda nella quale sarà possibile verificare come si “comporterà” il virus.